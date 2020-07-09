قوى الامن: توقيف شخصين بجرم ترويج مخدرات وعملة مزيفة في صيدا

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أوقفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة كل من أ. ن. (مواليد 1987، لبناني)، ل. ع. (مواليد 1984، سورية) بجرم ترويج مخدرات وعملة مزيفة في مدينة صيدا.

على الفور ومن خلال كمين محكم نصبته لهما دورية من المفرزة المذكورة، تم توقيفهما في شارع السراي – صيدا.

وضبطت القوى الأمنية بحوزتهما:

– /5/ أوراق نقدية مزيفة من فئة /100/ ألف ليرة.

– /4/ أكياس صغيرة الحجم بداخلها مواد مخدرة.

كما أودعا على الفور مع المضبوطات القطعة المعنية، للتوسع بالتحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.

وجاء في البيان الصادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة كاملاً التالي:

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي، حول قيام المدعوَّين

– أ. ن. (مواليد 1987، لبناني)

– ل. ع. (مواليد 1984، سورية)

بترويج مخدرات وعملة مزيفة في مدينة صيدا.

على الفور ومن خلال كمين محكم نصبته لهما دورية من المفرزة المذكورة، تم توقيفهما في شارع السراي – صيدا.

ضبط بحوزتهما:

– /5/ أوراق نقدية مزيفة من فئة /100/ ألف ليرة.

– /4/ أكياس صغيرة الحجم بداخلها مواد مخدرة.

أودعا مع المضبوطات القطعة المعنية، للتوسع بالتحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.