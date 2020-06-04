قوى الامن: توقيف عصابة لترويج عملة مزيفة في البقاع الغربي

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي:

توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي عن عصابة تقوم بترويج عملة مزيفة في منطقة البقاع الغربي، بطريقة متقنة، وخصوصا لدى محلات بيع المجوهرات، وذلك عن طريق قيام أفرادها بشراء كميات من الذهب ودفع ثمنها من الأوراق النقدية المزيفة.

على أثر ذلك، كثفت الشعبة إجراءاتها الاستعلامية والميدانية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت من تحديد هوية أفراد العصابة، وهم:

– د. د. (مواليد عام 1990، سوري)

– ع. ح. (مواليد عام 1984، يمني)

– ع. ق. (مواليد عام 1964، لبناني)

بتاريخي 1 و 2/6/2020، ونتيجة لعمليات الرصد والمراقبة، أوقفت دورية من الشعبة المشتبه بهم، في بلدة غزة – البقاع الغربي، وضبطت بحوزة الأول أوراقا نقدية مزيفة بقيمة /2225/ دولارا أميركيا، وبحوزة الثاني مبلغا مزيفا بقيمة /5200/ دولار. بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم، واودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناء لإشارة القضاء.