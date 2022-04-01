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قوى الامن: توقيف عصابة نفذت عمليات سرقة اسلاك كهربائية

منذ 4 ساعات
توقيف

موقوف

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صدر عن المديريـة العـامـة لقوى الامن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البلاغ التالي:

حصلت في الآونة الأخيرة عمليات سرقة عدة من داخل غرف محوّلات كهربائية تابعة لشركة كهرباء لبنان، على المسلك الممتد من المشرف لغاية الرميلة.

على أثر ذلك، كثّفت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي جهودها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية الفاعلين وتوقيفهم.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصلّت الشّعبة الى تحديد هويات أفراد العصابة، وهم كلٌّ من السّورييّن: م. أ. (من مواليد عام ١٩٨٩)، ك. أ. (من مواليد عام ١٩٨٤)، ع. ح. (من مواليد عام 1974)، م. خ. (من مواليد عام ۱۹۹۸)، م. ح. (من مواليد عام ٢٠٠٤)، م. ر. (من مواليد عام 1975)، م. ج. (من مواليد عام 1996)

بتاريخ 26-3-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة، نفذت دوريات من الشعبة عملية نوعية ومتزامنة في بلدات: النّاعمة، جونية وبرجا، نتج عنها توقيف جميع المذكورين. كذلك تمّ ضبط سيّارة رباعية الدّفع من نوع “رانج روفر” لون أبيض كان الموقوف الثالث على متنها.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم لجهة تشكيلهم عصابة سرقة كابلات كهربائية، وأنّهم نفّذوا عشرات عمليات سرقة الكابلات والأسلاك الكهربائية عن أعمدة الكهرباء ومن داخل غرف المحوّلات الكهربائية التي تربط المناطق ببعضها، ومنها في بلدات: برجا، الرميلة، الدلهمية، الدّامور، المشرف والنّاعمة، وبيعها في إحدى “بؤر الخردة” في محلّة الأوزاعي عائدة للمدعوَين من الجنسية السورية: س. ع. (من مواليد العام ١٩٨٨) وشقيقه: ف. ع. (من مواليد عام ١٩٨١) اللذين تم توقيفهما من قبل إحدى دوريات الشعبة في منطقة الضاحية. وبالتحقيق معهما اعترفا بما نُسب إليهما.

أجري المقتضى القانوني بحقّ جميع الموقوفين، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

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