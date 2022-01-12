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قوى الامن: توقيف مروجي مخدرات في طرابلس

منذ 11 ساعة
توقيف

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أوقف مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي – طرابلس في وحدة الشرطة القضائية شخصين في محلة “إشارة المئتين” – طرابلس، بجرم ترويج مخدرات.

وصدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“بتاريخ 7-1-2022، وفي إطار متابعة عصابات ترويج المخدرات والإتجار بها، تمكّن مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي – طرابلس في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف شخصين في محلة “إشارة المئتين” – طرابلس، بجرم ترويج مخدرات، وهما كل من:
– ح. ح. (مواليد عام 1994، سوري) بحقه خلاصة حكم بجرم إقامة غير مشروعة.
– و. ج. (مواليد عام 1988، سوري) بحقه بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم ترويج مخدّرات.
ضُبط بحوزتهما:
” /84/غ من مادة باز الكوكايين.
” /65/غ من مادة الهيرويين.
” /17/غ من مادة “كريستال مث” المخدّرة.
” /23/غ من مادة السالفيا المخدّرة.
” مبلغ /9،255،000/ ليرة لبنانية، و/50/ دولارا أميركيا.
التحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.

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