قوى الامن: توقيف مروجي مخدرات في طرابلس

أوقف مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي – طرابلس في وحدة الشرطة القضائية شخصين في محلة “إشارة المئتين” – طرابلس، بجرم ترويج مخدرات.

وصدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“بتاريخ 7-1-2022، وفي إطار متابعة عصابات ترويج المخدرات والإتجار بها، تمكّن مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي – طرابلس في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف شخصين في محلة “إشارة المئتين” – طرابلس، بجرم ترويج مخدرات، وهما كل من:

– ح. ح. (مواليد عام 1994، سوري) بحقه خلاصة حكم بجرم إقامة غير مشروعة.

– و. ج. (مواليد عام 1988، سوري) بحقه بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم ترويج مخدّرات.

ضُبط بحوزتهما:

” /84/غ من مادة باز الكوكايين.

” /65/غ من مادة الهيرويين.

” /17/غ من مادة “كريستال مث” المخدّرة.

” /23/غ من مادة السالفيا المخدّرة.

” مبلغ /9،255،000/ ليرة لبنانية، و/50/ دولارا أميركيا.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.