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قوى الامن: توقيف مروّج مخدّرات ينشط في مناطق جبل لبنان

منذ 42 دقيقة
قوى الامن الداخلي

قوى الامن الداخلي

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:” ضمن إطار مكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات على مختلف الأراضي اللبنانية من قِبل القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي، توافرت معلومات لدى المجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، عن قيام شخص بترويج المخدّرات في مناطق جبل لبنان.

بتاريخ 29-01-2024، وبعد رصدٍ وتعقّب، نصبت قوّة من هذه المجموعة كمينًا محكمًا في محلة الجديدة، حيث تمكّنت من توقيفه بالجرم المشهود أثناء قيامه بترويج المخدرات، وهو:
-ع. د. (من مواليد عام 1993، لبناني)

وبتفتيشه، ضبط بحوزته كمية من الكوكايين مقسّمة داخل /36/ ظرفًا ومعدّة للتّرويج، هاتف خلوي، ومبالغ مالية عبارة عن /890/ دولارًا أميركيًا و/4،367،000/ ليرة لبنانية.

أودع مع المضبوطات المرجع المعني للتوسّع بالتحقيق معه، عملاً بإشارة القضاء المختص”.

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