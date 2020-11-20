استمع لاذاعتنا

قوى الامن: عصابة سرقة في قبضة مفرزة استقصاء الجنوب

منذ 40 دقيقة
قوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

A A A
طباعة المقال

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة انه “حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سرقة طالت مواد بناء وأسلاك كهربائية من داخل ورش قيد الانجاز في منطقة بنت جبيل والقرى المحيطة بها.”

وعلى الأثر كثفت مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي إجراءاتها لتوقيف الفاعلين.

وقالت انه “نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت هذه المفرزة ليل 8/9 الجاري من توقيف الفاعل بالجرم المشهود اثناء قيامه بالسرقة من بلدة يارون، والقت القبض على معاونَيه، وهم كل من:

-س. ا. (مواليد عام 1980، لبناني) وابنه (ح.، مواليد عام 2006)
-ه. ب. (مواليد عام 1998، لبناني)”

وقد تبين ان (س. ا.) من اصحاب السوابق بجرائم سرقة وترويج مخدرات وتعاطيها، وقد خرج من السجن منذ قرابة الشهرين، كما جرى ضبط المركبة الالية التي يستخدمونها في عملياتهم.

احيلوا الى مفرزة صيدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق معهم، بناء على اشارة القضاء المختص.

    المزيد من أخبار لبنان

    لبنان
    مجموعة الدعم الدولية بحثت تفاقم الازمة في لبنان
    الذكرى الـ77 لإستقلال لبنان
    أمر اليوم للعسكريين: الرهان عليكم في مواجهة الأخطار ووأد الفتن
    أطنان من الطحين مخزنة بطريقة سيئة في بيروت
    عتب عراقي على لبنان بسبب “الطحين” … لا ثقة بالمسؤولين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    نيزك
    بالفيديو: نيزك يسقط على شاب إندونيسي ويحوله إلى مليونير
    اختبار صوتي بسيط للكشف عن الإصابة بكورونا
    لا مسحات أنف مزعجة.. اختبار صوتي بسيط للكشف عن الإصابة بكورونا!
    صورة للفضاء الخارجي
    “السماء الفارغة”..ناسا ترصد ظاهرة كونية غريبة