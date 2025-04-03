قوى الامن: فبرك عملية خطفه للاستحصال على الفدية فتم كشفه وتوقيفه

صدر عن المديريّة العامّــــة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّـــــة البلاغ التّالي: ” بتاريخ 14-03-2025، ادّعى المدعو: م. ح. (مواليد عام 1994، سوري) أنّ ابن عمته المدعو: م. س. (مواليد عام 2009، لبناني) قد تعرّض للخطف من قبل مجهولين، وقد تلقى ذووه رسائل تهديد من الخاطفين عبر تطبيق الـ “واتس اب” طلبوا بموجبها فدية مالية قدرها /10/ آلاف دولار أميركي، مقابل الإفراج عنه.

على الفور، باشرت القطعات المختصة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات عملية الخطف وتحديد هوية الخاطفين، وتوقيفهم.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت شعبة المعلومات من التوصّل إلى الاشتباه بقيام المخطوف بفبركة عملية خطفه بالإشتراك مع المدعو ع. ر. ح. (مواليد عام 1997، لبناني)

بتاريخ 17-03-2025، وبعد متابعة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من رصد المذكور في محلة الجناح، حيث عملت على توقيفه. وبتفتيشه، ضُبِط بحوزته الهاتف الخلوي المستخدم في عمليّة التفاوض.

بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بالإشتراك مع (م. س.) بفبركة عملية الخطف بهدف الاستحصال على المبلغ المذكور أعلاه.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المعنيّ بناءً على إشارة القضاء المختصّ”.