قوى الامن: نقوم بتنفيذ القرارات من دون تمييز

نشرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي عبر حسابها على تويتر البيان التالي: “عند قيام دوريات بتنظيم محاضر بحق المطاعم المخالفة لقرار التعبئة، تواجه احياناً باعتراض على اساس مناطقي وهذا مؤسف، انّنا نقوم بتنفيذ القرارات من دون تمييز ووفق الإمكانيات المتاحة، كما يظهر الجدول المرفق:”

عند قيام دوريات بتنظيم محاضر بحق المطاعم المخالفة لقرار التعبئة، تواجه احياناً باعتراض على اساس مناطقي وهذا مؤسف، انّنا نقوم بتنفيذ القرارات من دون تمييز ووفق الإمكانيات المتاحة, كما يظهر الجدول المرفق#التزامك_أمانك pic.twitter.com/hu69NacSN7 — قوى الامن الداخلي (@LebISF) May 9, 2021