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قوى الامن: نقوم بتنفيذ القرارات من دون تمييز

9 - مايو - 2021
محاضر ضبط في الهرمل

محاضر ضبط في الهرمل - أرشيفية

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نشرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي عبر حسابها على تويتر البيان التالي: “عند قيام دوريات بتنظيم محاضر بحق المطاعم المخالفة لقرار التعبئة، تواجه احياناً باعتراض على اساس مناطقي وهذا مؤسف، انّنا نقوم بتنفيذ القرارات من دون تمييز ووفق الإمكانيات المتاحة، كما يظهر الجدول المرفق:”

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