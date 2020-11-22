قوى الامن هنأت اللبنانيين بالاستقلال

تتقدم قوى الأمن الداخلي في بيان، لمناسبة عيد الاستقلال ال 77، من اللبنانيين في داخل الوطن وخارجه، بـ”التهاني المشفوعة بالأمل لنعبر الصعاب، ونجتاز المعوقات التي تواجهنا، على قاعدة كلنا_للوطن، يدا واحدة بالوطنية والسيادة والحرية، وإيمانا منا بأن الاستقلال ما زال حيا فينا، مهما عظمت التحديات”.

ويذكر أن المديرية العامة للمراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية أعلنت أنه نظرا للظروف الصحية الراهنة في البلاد جراء جائحة كورونا واستنادا الى قرار الاقفال الكامل من 14 تشرين الثاني الى 30 منه، سوف يتم إلغاء جميع المناسبات الوطنية المتعلقة بذكرى الاستقلال، والاكتفاء بوضع أكاليل من الزهر على اضرحة رجالات الاستقلال باسم “الجمهورية اللبنانية”.

وبمناسبة الذكرى الـ77 لاستقلال لبنان، ألقى رئيس الجمهورية ميشال عون كلمة قال فيها:

“هي السنة الـ ٧٧ على استقلال لبنان، وللأسف حفلت بشتى أنواع الأزمات والشدائد انعكست سلبا على حياة كل اللبنانيين سواء بلقمة العيش أو بجنى العمر أو بمستقبل الأبناء، والبعض منهم قد طاولته بشكل أقسى فخسر أحباء في أسوأ كارثة ضربت قلب عاصمتنا أو بسبب وباء عمّ العالم ولا يزال يحصد الضحايا، وواقعنا اليوم ليس واعداً، ولكن إدراك الواقع لا يعني القبول به والاستسلام له، فنحن شعب جُبِل على المقاومة لينتزع حقه بالوجود وبالحياة”.

وأضاف: “باقٍ على وعدي بحفر الصخر مهما تصلّب، لشق طريق الخلاص للوطن”.

واعتبر عون أنّ ” إنّ الاستقلال بالمفهوم العام يعني الاستقلال السياسي وتحرر البلد من احتلال، من انتداب، من وصاية خارجية، من تبعية سياسية… لكن التجربة اللبنانية تقول إنّ كل ذلك لا يكفي كي يكون الوطن مستقلاً، فهناك العديد من القيود التي تجعلنا أسرى، و وطننا اليوم، أسير منظومة فساد سياسي، مالي، إداري، مغطى بشتى أنواع الدروع المقوننة، الطائفية والمذهبية والاجتماعية حتى أضحى الفساد ثقافة وفلسفة لها منظّروها ومن يبررها ويدافع عنها”، مشيرا إلى أنّ ” وطننا أسير منظومة تمنع المحاسبة بالتكافل والتضامن، وتؤمّن ما يلزم من الذرائع والابتكارات لتخطّي القوانين وعرقلة تطبيقها”.