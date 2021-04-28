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قيادة الجيش: اللقاء مع السفير السعودي لم يحصل

28 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 28 - أبريل - 2021 9:47 صباحًا
قائد الجيش العماد جوزف عون

قائد الجيش العماد جوزف عون

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوردت إحدى الصحف المحلية صباح اليوم خبراً عن لقاء عُقِد بعيداً عن الإعلام بين قائد الجيش العماد جوزف عون والسفير السعودي في لبنان وليد البخاري وتناول مضمون محادثة مزعومة بينهما.

يهم قيادة الجيش التوضيح بأن كل لقاءات قائد الجيش يتم الإعلان عنها ببيانات رسمية تصدر يومياً عن موقع الجيش الرسمي، وأن اللقاء مع السفير السعودي لم يحصل، كما ادّعت الصحيفة، وتؤكد القيادة أنها ترحّب بأي لقاء هدفه دعم المؤسسة العسكرية وبخاصة في هذه الظروف الاستثنائية.

تدعو قيادة الجيش وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار المتعلّقة بالمؤسسة العسكرية والعودة إليها للتثبّت من المعلومات قبل نشرها.

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