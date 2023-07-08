قيادة الجيش تحذر من الاقتراب من هذه الأماكن

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي: “ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 9 / 7 / 2023 ولغاية 4 / 8 / 2023 ما بين الساعة 8.00 ولغاية الساعة 22.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق كفرفالوس، حقل تدريب مزرعة حنوش ـــ حامات، بجدرفل، كفتون وجرد العاقورة- حدث بعلبك، تتخللها رمايات بالذخيرة الخلبية والحية بواسطة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

لذا دعت قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه”.

وفي بيان ثان، أعلنت المديرية ان وحدة من الجيش، “ستقوم بتواريخ: 4، 5، 11، 12، 13/ 7/ 2023، اعتبارا من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 16.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في مركز تدريب الشواكير، يتخللها استعمال ذخيرة حية”.

وفي بيان ثالث، أفادت أنه “ستقوم القوات الجوية ووحدات عسكرية أخرى، اعتبارا من 3/ 7/ 2023 ولغاية 15/ 7/ 2023 ما بين الساعة 9.00 ولغاية الساعة 19.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة جرد العاقورة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة مختلف الأسلحة”.

وفي بيان رابع، أعلنت ان ” القوات الجوية ووحدات عسكرية أخرى ستقوم، اعتبارا من 3/ 7/ 2023 ولغاية 12/ 7/ 2023 بدءا من الساعة 6.00 من كل يوم وحتى انتهاء التدريب، بإجراء رماية جوية وتمارين تدريبية في مزرعة حنوش- حامات، يتخللها استعمال ذخيرة حية.

لذا، حذرت قيادة الجيش المواطنين من الاقتراب من منطقة التدريب العسكرية في الزمان والمكان المذكورين أعلاه، حفاظًا على سلامتهم، وتفاديًا لعرقلة تدريبات وحدات الجيش تحت طائلة المسؤولية”.

وفي بيان أخير، أعلنت أن وحدة من الجيش “ستقوم اعتبارا من تاريخ 12 /6 /2023 ولغاية 12 /7 /2023 ضمنا بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأسمسقا، وحقل تدريب مزرعة حنوش- حامات، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

لذا، حذرت قيادة الجيش المواطنين من الاقتراب من منطقة التدريب العسكرية في الزمان والمكان المذكورين أعلاه، حفاظا على سلامتهم، وتفاديا لعرقلة تدريبات وحدات الجيش تحت طائلة المسؤولية”.