قيادة الجيش تدعو الرؤساء الى حفل الإستقلال

عشية الذكرى الـ78 بعيد الإستقلال، جال وفد من قيادة الجيش، ضم رئيس جهاز المراسم في القيادة العميد الركن وسيم صالح، العقيد نظام حمام من الغرفة العسكرية في وزارة الدفاع والعقيد احمد الحاج شحادة من قسم العلاقات العامة في مديرية المخابرات، على الرؤساء فزار قصر بعبدا حيث التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وسلمه دعوة الى لترؤس الاحتفال الذي تقيمه قيادة الجيش في وزارة الدفاع في اليرزة الاثنين 22 تشرين الثاني لمناسبة الاستقلال ويتخلله عرض عسكري رمزي للمناسبة.

في عين التينة: كذلك زار الوفد مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري وقدم له دعوة الى المشاركة في إحتفال عيد الاستقلال.

في السراي: وللغاية نفسها توجه الوفد الى السراي، حيث التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وسلمه دعوة الى الإحتفال.