الأحد 17 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 11 ديسمبر 2022 |
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قيادة الجيش تدعو لعدم الاقتراب من مناطق معينة في هذه الأوقات

منذ ساعة واحدة
قيادة الجيش

قيادة الجيش

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أصدرت قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
“ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 12/ 12/ 2022 ولغاية 22 / 12 /2022 ضمنا، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأس مسقا، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية.

وبتاريخ 12 / 12 /2022، ما بين الساعة 15.00 والساعة 18.00، ستنفذ تمارين تدريبية في مركز تدريب سقي أبو علي- طرابلس، يتخللها استعمال ذخيرة حية.

لذا، تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه”.

وأعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيانها الثاني: “بتاريخ 12 / 12/ 2022، ما بين الساعة 06.00 والساعة 14.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط البلدات الجنوبية التالية: الضهيرة، مروحين، عمرا، مركبا، حولا، عرب اللويزة، طير حرفا، عيتا الجبل، تلة إرمز، يارون وعلمان”.

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