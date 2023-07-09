الأحد 21 ذو الحجة 1444 ﻫ - 9 يوليو 2023 |
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قيادة الجيش تعلن جدول تمارين تدريب ورمايات بالذخيرة الحية

منذ 18 دقيقة
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

ترجمة "صوت بيروت إنترناشونال"
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

“ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 10، 11، 12 و13 / 7 / 2023، ما بين الساعة 7:30 من كل يوم وحتى الانتهاء، بإجراء تمارين تدريبية في مزرعة حنوش – حامات، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية. لذا تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه”.

“كما وتقوم وحدة من الجيش اعتباراً من 10 / 7 / 2023 ولغاية 27 / 7 / 2023 ضمناً، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأس مسقا – الكورة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة”.

“وستقوم وحدة من الجيش اعتباراً من 9 / 7 / 2023 ولغاية 4 / 8 / 2023 ما بين الساعة 8:00 ولغاية الساعة 22:00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق كفرفالوس، حقل تدريب مزرعة حنوش ـــ حامات، بجدرفل، كفتون وجرد العاقورة ـــ حدث بعلبك، تتخللها رمايات بالذخيرة الخلبية والحية بواسطة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. لذا تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه”.

“وستقوم وحدة من الجيش بتواريخ: 4، 5، 6، 11، 12، 13/ 7/ 2023، اعتبارًا من الساعة 7:00 ولغاية الساعة 16:00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في مركز تدريب الشواكير، يتخللها استعمال ذخيرة حيّة”.

“وتقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 3/ 7/ 2023 ولغاية 15/ 7/ 2023 ما بين الساعة 9:00 ولغاية الساعة 19:00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة جرد العاقورة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة مختلف الأسلحة”.

“وستقوم القوات الجوية ووحدات عسكرية أخرى، اعتبارا من 3/ 7/ 2023 ولغاية 12/ 7/ 2023 بدءًا من الساعة 6:00 من كل يوم وحتى انتهاء التدريب، بإجراء رماية جوية وتمارين تدريبية في مزرعة حنوش – حامات، يتخللها استعمال ذخيرة حيّة”.

وختم بيان الجيش: “ستقوم وحدة من الجيش اعتباراً من تاريخ 12 /6 /2023 ولغاية 12 /7 /2023 ضمناً بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأس مسقا، وحقل تدريب مزرعة حنوش – حامات، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. لذا تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه”.

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