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قيادة الجيش تعلن عن حصيلةُ توقيف متورّطين في جرائم متعدّدة خلال الشهر الماضي

منذ ساعة واحدة
قيادة الجيش

قيادة الجيش

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أعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، في بيان, أن “نتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر كانون الأول المنصرم، تم توقيف 215 شخصاً من جنسيات مختلفة، لتورّطهم في جرائم متعدّدة، منها الإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية”.

وقالت، “المضبوطات شملت 38 سلاحاً حربياً من مختلف الأنواع، وكميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعدداً من الآليات والدرّاجات النارية ومراكب الصيد، بالإضافة إلى كمية من المخدرات وعدد من أجهزة الاتصالات”.

أضافت، أنه “تمّ تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم”.

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