الخميس 28 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 22 ديسمبر 2022 |
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قيادة الجيش تعلن عن حصيلة التدابير الامنية خلال شهر تشرين الثاني

منذ 3 دقائق
قيادة الجيش

قيادة الجيش

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أعلنت قيادة الجيش أنه “بنتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر تشرين الثاني المنصرم، تم توقيف 349 شخصاً من جنسيات مختلفة، لتورّطهم في جرائم وجنح متعدّدة، منها الإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية”.

وأشارت، في بيان صادر عن مديرية التوجيه الى أنّ “المضبوطات شملت 95 سلاحاً حربياً من مختلف الأنواع، وكميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعدداً من الآليات والدرّاجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات ومواد مختلفة معدة للتهريب وعدد من أجهزة الاتصالات.

سُلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم”.

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