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قيادة الجيش تنعى العميد الركن فاروق معاليقي

منذ 12 ساعة
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

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نعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد فاروق معاليقي، الذي توفي بتاريخ 13/3/2021، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد: 1/12/1950 التبانة ـ طرابلس.
تطوع في الجيش بتاريخ 13/11/1972، ورقي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1/8/1975، ثم تدرج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارا من 1/1/2005.
حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.
متأهل وله خمسة أولاد.
أقيم المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 16,30، في جامع طينال.

تقبل التعازي على أرقام الهواتف الاتية: زوجته منى ملاحية: 105506/ 76، إبنه جهاد: 419609/ 76، زوج إبنته النقيب مصطفى الشعراني: 244949/ 70، زوج شقيقته اللواء الركن المتقاعد سعيد عيد من ضباط الجيش اللبناني: 790961/ 03

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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