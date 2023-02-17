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قيادة الجيش تنعى 3 عسكريّين إثر اشتباكات حورتعلا البقاعيّة

منذ ساعتين
وحدات من الجيش اللبناني

وحدات من الجيش اللبناني

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نعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، الرقيب بول أنطوان الجردي، الذي استشهد بتاريخ 16/2/2023 بعد تعرضه لإطلاق نار أثناء اشتباكات مع مطلوبين في بلدة حورتعلا ـ البقاع.

وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:

_ من مواليد 6/9/1999 تعلبايا ـ زحلة.
_ تطوع في الجيش بتاريخ 14/11/2018.
_ حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
_ الوضع العائلي: عازب.

ينقل الجثمان بتاريخ 17/2/2023 الساعة 10.00 من مستشفى العبدالله – رياق إلى كنيسة مار الياس ـ تعلبايا حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 15.30 في الكنيسة المذكورة، ويوارى في الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي بتاريخ 17/2/2023 ابتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 قي صالون الكنيسة المذكورة أو على رقم هاتف والده: 533667/ 70.

كما نعت الرقيب الشهيد جورج فيليب أبو شعيا، الذي استشهد بتاريخ 16/2/2023 بعد تعرضه لإطلاق نار أثناء اشتباكات مع مطلوبين في بلدة حورتعلا ـ البقاع.

وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:
_ من مواليد 17/3/2001 أبلح ـ زحلة.
_ تطوع في الجيش بتاريخ 14/11/2018.
_ حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
_ الوضع العائلي: عازب.

ينقل الجثمان بتاريخ 18/2/2023 الساعة 11.00 من مستشفى العبدالله ـ رياق إلى كنيسة مار جرجس ـ أبلح حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 15.00 في الكنيسة المذكورة ويوارى في الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي بتاريخي 17 و18/2/2023 ابتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أو على رقم هاتف والده: 563411/ 71.

كذلك نعت القيادة المعاون أول الشهيد حسن خليل شريف، الذي استشهد بتاريخ 16/2/2023 بعد تعرضه لإطلاق نار أثناء اشتباكات مع مطلوبين في بلدة حورتعلا ـ البقاع.

وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:

_ من مواليد 17/11/1989 مقراق ـ بعلبك.
_ تطوع في الجيش بتاريخ 7/10/ 2008.
_ حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
_ الوضع العائلي: متأهل/3.

ينقل الجثمان بتاريخ 17/2/2023  الساعة 11.00 من مستشفى العبدالله ـــ رياق إلى بلدة اللبوة حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 15.00 ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة أسبوع في منزل شقيقه القاضي الشيخ عباس شريف الكائن في البلدة المذكورة ـ طريق عرسال أو على رقم الهاتف: 568568/ 70.

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