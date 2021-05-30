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قيادة الجيش توضح وترد على تصريحات “زهران”

30 - مايو - 2021
قيادة الجيش

قيادة الجيش

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

عمد أحد الإعلاميين إلى الإدلاء بمعلومات زعم فيها أن إحدى الدول طلبت من قائد الجيش تشكيل حكومة عسكرية وأورد مواقف أخرى تناولت المؤسسة العسكرية .

يهم قيادة الجيش أن توضح أن كل ما ورد على لسان الإعلامي المذكور هو تحليلات لا تمت إلى الواقع بصلة .

وتشير إلى أن كل ما تقوم به خصوصاً في هذه المرحلة ينطلق من أمرين أساسيين الأول هو حماية الاستقرار الأمني في البلاد، والثاني القيام بكل ما من شأنه تأمين المساعدات للجيش لتمكينه من أداء مهامه المتشعبة .

وتجدد تأكيدها بأن المؤسسة العسكرية التي تنفذ قرارت السلطة السياسية غير معنية على الإطلاق بكل ما يُنشر من تحليلات ومزاعم خصوصاً أن همّها الأول والأوحد في هذه المرحلة هو تحصين الجيش ورفده بالإمكانات الضرورية لتجاوز هذه الظروف الصعبة والدقيقة التي يمرُّ بها لبنان .
كما تدعو قيادة الجيش الجميع إلى وعي حساسية المرحلة والابتعاد عن زج الجيش في شؤون السياسة التي لا علاقة له بها لا من قريب ولا من بعيد.

يشار إلى إلى رئيس مركز الارتكاز “سالم زهران” كان قد صرح في لقاء إعلامي أن “الأميركين طلبوا من قائد الجيش تشكيل حكومة عسكريّة والأخير رفض والغرب يُعطي إشارات إلى الجيش اللبناني ليوحي أنّ المرحلة المقبلة هي الفراغ وأنّ الجيش سيملأ الفراغ الأمني”.

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