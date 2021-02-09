قيادة الجيش: خروقات بحرية وجوية إسرائيلية عدة في هذه التواريخ

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخ 9 / 2 / 2021 اعتباراً من الساعة 00.10 ولغاية الساعة 10.43، تمّ تسجيل خرقين بحريين معاديَيْن للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة من قبل زورقين حربيين تابعين للعدو الإسرائيلي، لمسافة أقصاها 200 متراً.

تتمّ متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.

كما صدر عن قيادة الجيش بيانان يتعلقان بالخروقات الجوية وهما على الشكل التالي:

“بتاريخ 8 / 2 / 2021 الساعة 9.15 ولغاية 9 / 12 / 2021 الساعة 1.10، تم تسجيل /3/ خروقات جوية من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدوّ الإسرائيلي، تخلّلها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب، بعبدا، عاليه، بيروت وضواحيها.

تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

بتاريخ 9 / 2 / 2021 اعتباراً من الساعة 10.40 ولغاية الساعة 11.01 خرقت طائرتان شراعيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية مقابل بلدتي الوزاني والعديسة لمسافة أقصاها حوالى 200 متراً ، ثمّ غادرتا الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة.

تجري متابعة موضوع الخرقَيْن بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.