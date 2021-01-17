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قيادة الجيش: لا صحة لتعرض دورية لإطلاق نار أثناء توقيف مهربين

منذ 39 دقيقة
قيادة الجيش

قيادة الجيش

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أكّدت قيادة الجيش أنّه “لا صحة اطلاقاً للمعلومات التي وردت على مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض الدورية لاعتداء اثناء ضبط الشاحنة وتوقيف المهربين”.

وكانت دورية للجيش قد ضبطت، أمس السبت، في محلة قبش – القصر، شاحنة “بيك اب” محملة بحوالى 2000 ليتر من المازوت اثناء محاولة تهريبها الى سوريا، واوقفت سائقها محمد علي جعفر ومحمد حسن ياسين الذي كان برفقته.

وكانت دورية من الجيش قد ضبطت بتاريخ ٢٠٢١/١/١٦ في محلة قبش – القصر شاحنة بيك اب محملة بحوالى ٢٠٠٠ ليتر من المازوت اثناء محاولة تهريبها الى سوريا واوقفت سائقها محمد علي جعفر ومحمد حسن ياسين الذي كان برفقته، بحسب ما أعلنت قيادة الجيش.

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