قيادة الجيش: مطاردة سفينة وتوقيفها

منذ 45 دقيقة
عناصر من الجيش اللبناني

عناصر من الجيش اللبناني

أعلنت قيادة الجيش في بيان انه “بناءً على إشارة القضاء المختص وبعد توافر معلومات حول محاولة سفينة “Hawk lll” مغادرة المياه الإقليمية اللبنانية بطريقة غير قانونية، نفّذت وحدة من فوج مغاوير البحر بالاشتراك مع القوات البحرية والقوات الجوية في الجيش اللبناني عملية مطاردة وأوقفت السفينة المذكورة على مسافة حوالي ٣٠ ميلًا بحريًّا من الشواطئ اللبنانية”.

