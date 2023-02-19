قيادة الجيش نعت المُجنّد "محمود وليد إبراهيم"

نعَت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، المجند الممددة خدماته محمود وليد إبراهيم الذي استشهد بتاريخ 19 /2 /2023 متأثراً بجراح كان قد أصيب بها أثناء تنفيذ مهمة جراء انفجار ذخيرة قديمة العهد.

وفي ما يلي نبذة عن حياته:

– من مواليد 17 /9 /2003 بيت يونس – عكار.

– مددت خدماته في الجيش اعتباراً من 1 /11 /2022.

– حائز تهنئة العماد قائد الجيش مرة واحدة.

– الوضع العائلي: عازب.

ونقل الجثمان بتاريخ 19 /2 /2023 الساعة 13.30 من مستشفى سيدة المعونات – جبيل إلى جبانة بلدة بيت يونس – عكار، حيث أقيم المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 15.00 ووري الثرى في جبانة البلدة.

وتقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل ذويه الكائن في بلدة بيت يونس – عكار.