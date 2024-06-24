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قيادي بحزب الله: كثرة التهديدات الإسرائيلية "عنوان عجز وضعف"

منذ 35 دقيقة
الشيخ نبيل قاووق

الشيخ نبيل قاووق

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اعتبر عضو المجلس المركزي في حزب الله نبيل قاووق، أن كثرة التهديدات الإسرائيلية المتواصلة “عنوان عجز وضعف وليست عنوان قوة”، مشيرا إلى أن “التهديد والتهويل لا يغيران من واقع هزيمة العدو”.

وفي تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام شدد قاووق على أن “تهديدات إسرائيل أعطت نتائج عكسية، لأنها زادت من رعب المستوطنين في الشمال وغيره، ولم تطمئنهم بل أغرقتهم في بحر الخوف”.

ولفت القيادي في حزب الله إلى أن “قادة العدو يهددون وهم يرتعدون والأرض تشتعل تحت أقدامهم”، مؤكدا أن “لبنان قوي ولا يستجدي أمنه من أحد، وما يحمي لبنان هو قوة ومعادلات ومفاجآت المقاومة”.

كما أشار إلى أن “جبهات المساندة من لبنان والعراق واليمن، كرست معادلات جديدة غيرت وجه المنطقة”.

وقال: “إذا كان العدو يستخف ويتجاهل كل القرارات الدولية، فلا يمكنه أن يستخف أو يتجاهل مسيّرات وصواريخ وقدرات ومفاجآت المقاومة وجبهاتها في المنطقة”.

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