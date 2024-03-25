قيادي في "حماس" ينجو من ضربة الصويري

نجا قيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، من هجوم إسرائيلي بطائرة مسيّرة استهدفه الأحد، شرق لبنان، بحسب ما أفاد مصدر أمني لبناني لوكالة “فرانس برس” الاثنين.

وقُتل مدني سوري الأحد في الضربة على طريق بلدة الصويري في البقاع الغربي.

وكانت الضربة على بلدة الصويري التي تبعد نحو خمسة كيلومترات عن الحدود مع سوريا، أول استهداف لهذه المنطقة في لبنان منذ بدء تبادل القصف على خلفية الحرب في غزة.

وأفاد المصدر الأمني لوكالة “فرانس برس” أن الضربة كانت تستهدف بالأساس قيادياً في حماس كان مارّاً في الطريق نفسه ونجا من الغارة.