قيومجيان: إنّه زمن قحط الشيعية السياسية

غرد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب “القوات اللبنانية” الوزير السابق ريشارد قيومجيان عبر حسابه على “تويتر” كاتبًا:

“زمن قحط الشيعية السياسية مهما بلغت بالفوقية. تجربة الأنبوب تأتي بمولود شرعي من أب وأم معروفين، بينما زواج المتعة، ولو شرّعه الفقه، يبقى حالة زنى تأتي بلقيط تخجل به أمه، وأبوه الفعلي غير أبيه الإسمي”.

زمن قحط الشيعية السياسية مهما بالغت بالفوقية

تجربة الأنبوب تأتي بمولود شرعي من أب وأم معروفين

بينما زواج المتعة، ولو شرّعه الفقه، يبقى حالة زنى تأتي بلقيط تخجل به أمه، وأبوه الفعلي غير أبوه الإسمي — Richard Kouyoumjian (@RKouyoumjian) March 2, 2023