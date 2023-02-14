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قيومجيان: الأوفياء لرفيق الحريري مدعوون للمواجهة الحتمية!

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 14 - فبراير - 2023 5:29 مساءً
ريشار قيومجيان

ريشار قيومجيان

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غرّد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في “القوات اللبنانية” الوزير السابق ريشار قيومجيان عبر “تويتر”، قائلًا:

“قاتل رفيق الحريري يستمر باغتيال لبنان الذي نريد، حلم الشهيد الكبير ومرتجى اللبنانيين. كل الأوفياء له مدعوون للمواجهة الحتمية دفاعًا عن هذا اللبنان”.

هذا وشهد ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وسط بيروت، منذ ساعات الصباح، توافدًا لعشرات الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاجتماعية والفكرية والروحية، في الذكرى الـ18 على إغتياله.

ترافق ذلك مع تقاطر آلاف المواطنين من مختلف المناطق، الذين توافدوا لإحياء الذكرى.

 

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