قيومجيان: الأوفياء لرفيق الحريري مدعوون للمواجهة الحتمية!

غرّد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في “القوات اللبنانية” الوزير السابق ريشار قيومجيان عبر “تويتر”، قائلًا:

“قاتل رفيق الحريري يستمر باغتيال لبنان الذي نريد، حلم الشهيد الكبير ومرتجى اللبنانيين. كل الأوفياء له مدعوون للمواجهة الحتمية دفاعًا عن هذا اللبنان”.

قاتل #رفيق_الحريري يستمر باغتيال #لبنان الذي نريد، حلم الشهيد الكبير ومرتجى اللبنانيين.

كل الأوفياء له ونحن مدعوون للمواجهة الحتمية دفاعاً عن هذا اللبنان🇱🇧#١٤_شباط — Richard Kouyoumjian (@RKouyoumjian) February 14, 2023

هذا وشهد ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وسط بيروت، منذ ساعات الصباح، توافدًا لعشرات الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاجتماعية والفكرية والروحية، في الذكرى الـ18 على إغتياله.

ترافق ذلك مع تقاطر آلاف المواطنين من مختلف المناطق، الذين توافدوا لإحياء الذكرى.