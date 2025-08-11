الأثنين 17 صفر 1447 ﻫ - 11 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قيومجيان: الحملات بحق الصدي رخيصة ومدعاة شفقة

منذ ساعة واحدة
ريشار قيومجيان

ريشار قيومجيان

A A A
طباعة المقال

كتب رئيس جهاز العلاقات الخارجية في “القوات اللبنانية” الوزير السابق الدكتور ريشار قيومجيان على منصة “أكس”: “مخلفات تيار الذمية والفساد (عونيو الوريث وحزب ايران) يشنون حملة تجن وتضليل على الوزير الصدي والقوات في موضوع ‫الكهرباء أملا بتسجيل نقاط للكسب السياسي الرخيص. الناس يعرفون الإرث السيىء، إرثكم، الذي يواجهه ويكفيه أنه يعمل بكل استقامة وعلمية وشفافية وتخطيط للحلول الجدية حاضرا ومستقبلا… حملتكم رخيصة ومدعاة شفقة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الشيخ بهاء الدين الحريري المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان
    بهاء الحريري يلتقي المفتي قبلان: الحوار الصريح والبنّاء هو السبيل لبناء ⁧‫لبنان
    دبابة إسرائيلية متمركزة على الجانب الإسرائيلي من الحدود الإسرائيلية اللبنانية. رويترز
    سرقة آلية "عسكرية إسرائيلية" وسحبها الى داخل لبنان!
    ياسين جابر ووزير الطاقة جو صدي في مكتبه في وزارة المالية
    وزير المالية وقّع مع وزير الطاقة مرسوم إبرام قانون قرض الكهرباء

    الأكثر قراءة

    مناصرون لحركة أمل وحزب الله
    تجار حزب الله: "فقدنا الامتيازات الجمركية وخسرنا القدرة على المنافسة"
    الموز والتمر
    بين الموز والتمر.. أيهما يفوز في معركة الفوائد الصحية؟
    الشهيد الصحفي أنس الشريف
    هذا ما أوصى به مراسل الجزيرة أنس الشريف قبل استشهاده