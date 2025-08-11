قيومجيان: الحملات بحق الصدي رخيصة ومدعاة شفقة

كتب رئيس جهاز العلاقات الخارجية في “القوات اللبنانية” الوزير السابق الدكتور ريشار قيومجيان على منصة “أكس”: “مخلفات تيار الذمية والفساد (عونيو الوريث وحزب ايران) يشنون حملة تجن وتضليل على الوزير الصدي والقوات في موضوع ‫الكهرباء أملا بتسجيل نقاط للكسب السياسي الرخيص. الناس يعرفون الإرث السيىء، إرثكم، الذي يواجهه ويكفيه أنه يعمل بكل استقامة وعلمية وشفافية وتخطيط للحلول الجدية حاضرا ومستقبلا… حملتكم رخيصة ومدعاة شفقة”.

