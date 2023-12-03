قيومجيان: جبهة الجنوب لم تسعف غزة أو تردع الاعتداءات عن لبنان

أشار رئيس جهاز العلاقات الخارجية في “القوات اللبنانية” ريشار قيومجيان إلى أن الحراك الخارجي نحو لبنان – وآخره زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان – ينصبّ جميعه في إطار الحض على ألا يتوسع إطار الاشتباكات القائمة جنوبًا ومطالبة الحكومة اللبنانية الالتزام بتطبيق القرار 1701 الذي بإمكانه وحده أن يحمي لبنان من أي حرب آتية.

وفي مقابلة عبر “الحدث”، أكد أن الوضع القائم على القصف المتبادل بين “حزب الله” وإسرائيل يضرّ بلبنان ولا يفيد غزة، مضيفًا: “الجو الشعبي في لبنان بمعظمه ضد الانغماس في الحرب، وبالتالي على الجيش اللبناني وحده أن يستلم أمن المنطقة بين الخط الأزرق وجنوب الليطاني بالتعاون مع اليونيفيل”.

ردًا على سؤال، أجاب قيومجيان: “بغض النظر عن رغبات إسرائيل والدول الغربية، نحن معنيون بأمن وسلامة شعبنا وبلدنا وبتطبيق القرار الدولي لأنه وحده سيحمي لبنان. نحن نعيش في فراغ رئاسي وانهيار مالي واقتصادي وبنى تحتية ضعيفة، لذا أي حرب آتية ستكون مدمرة وعواقبها وخيمة على الشعب اللبناني”.

تابع: “للأسف حزب الله من فتح الجبهة بعد 7 أكتوبر وهي تشهد تبادلاً للقصف ولكن السؤال الأساسي في أي حرب تخاض ما هو الهدف السياسي؟ بالتالي هل يريد “الحزب” إسناد غزة ومنع اجتياحها أو ردع أي عملية لإسرائيل على لبنان؟ النتيجة غير مشجعة فجبهة الجنوب لم تسعف غزة أو تردع الاعتداءات عن لبنان”.