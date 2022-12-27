قيومجيان: حركة باسيل "برعطة" تحت سقف السيّد

غرد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب “القوات اللبنانية” الوزير السابق ريشار قيومجيان عبر “تويتر” كاتبا: أحدهم يقوم بكثرة لقاءات واجتماعات واتصالات وزيارات وطلعات ونزلات. مبدئياً، هذه حركة سياسية، عملياً، يسمونها بالدارج “برعطة”. “برعطة” تحت سقف سيّدكم، بانتظار أن يوفق بينكم، فيختار العبد الذي يُريد للكرس، ونصيحة لهؤلاء، اقرأوا جدلية السيّد والعبد للفيلسوف هيغل علكم تهتدون.

وكان أعلن باسيل أنه “سيكون للتيار الوطني الحر بعد رأس السنة، وتحديداً في الأسبوع الأول من السنة الجديدة موقف واضح حول ما سيقوم به”، كاشفاً عن سلسلة لقاءات عقدها بعيداً عن الإعلام غير اللقاء مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ونجله النائب تيمور جنبلاط في منزل صهر جنبلاط جوري بيار الضاهر. وأفيد أن باسيل عقد بمبادرة من أحد رجال الأعمال لقاء مع رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية وآخر مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لكن اللقاءين لم يؤديا إلى تفاهم.