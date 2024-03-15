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قيومجيان زار سفير استراليا: لضرورة تجنيب لبنان الحرب

منذ 22 دقيقة
ريشار قيومجيان

ريشار قيومجيان

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زار رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب “القوات اللبنانية” ريشار قيومجيان، سفير استراليا أندرو بارنز في مقر السفارة في بيروت، يرافقه المسؤول في الجهاز مارك سعد، وكانت مناسبة بحث خلالها المجتمعون في مستجدات الاوضاع في البلاد والمنطقة، حيث شدد قيومجيان على “ضرورة تجنيب لبنان حرب لا يريدها غالبية شعبه ولا مصلحة لبنانية من ورائها.”

كما ناشد من خلال سفير استراليا، “الامم المتحدة والمجتمع الدولي لمساعدة لبنان في كشف حقيقة انفجار المرفأ والإفراج عن العدالة المعطلة في هذه القضية”.

وشكر وفد خارجية القوات دولة استراليا على “مساعدتها الدائمة للبنان لا سيما قرارها الأخير استئناف تمويل منظمة الأونروا لما فيه مصلحة للبنان واستقراره”.

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