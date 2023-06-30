قيومجيان: قرار الحكومة "خيانة" بحقّ المخفيّين في سجون النظام السوري

غرّد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية ريشار قيومجيان عبر حسابه على “تويتر” قائلًا:

“قرار الحكومة الامتناع عن التصويت على قرار الهيئة العامة للأمم المتحدة بإنشاء المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا، خيانة وطنية وإنسانية بحق المخفيين والمعتقلين اللبنانيين المجهولي المصير داخل سجون النظام”.

وأضاف: “كان حري بلبنان الاقتداء بالموقف المشرِّف لدولتي ‫قطر والكويت”.

قرار الحكومة الامتناع عن التصويت على قرار الهيئة العامة ل #الأمم_المتحدة إنشاء المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في #سوريا، خيانة وطنية وإنسانية بحق المخفيين والمعتقلين اللبنانيين المجهولي المصير داخل سجون النظام

كان حري بنا الاقتداء بالموقف المشرِّف ل #قطر و #الكويت — Richard Kouyoumjian (@RKouyoumjian) June 30, 2023