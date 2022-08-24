قيومجيان: لا إمكانية لوجود دولة مع دويلة مسلحة

غرّد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في “القوات اللبنانية “الوزير السابق ريشار قيومجيان عبر حسابه على “تويتر”: “لا إمكان لوجود دولة مع دويلة مسلحة. نتحدث عن انتخابات وألامين العام لحزب الله يتحدث عن تطوير “البنية والمقدرات العسكرية والأسلحة” وانخراط كلي في محور ايران. أيها اللبنانيون، في قصر بعبدا نموذج واضح لما انتجه الحزب: فقر، انهيار، هجرة وعزلة. هل تريدون رئيسًا للدولة أم خزمتشي عند الدويلة؟”.

وضاعفت التباينات بين مقاربة التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية لمسألة الانتخابات الرئاسية في لبنان، فجوة الخلافات بين الحزبين المسيحيين الأكبر، وجددت السجالات بينهما، ليس أقلها ما عبر عنه رئيس “التيار” النائب جبران باسيل، متهماً “القوات” بأنها لا مشروع لها “سوى إسقاط الرئيس ميشال عون وباسيل والتيار”.