قيومجيان لباسيل: "يا ريتك قدمت جردة بإنجازاتكم بدل كذبة برامجكم"

غرد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في “القوات اللبنانية” الوزير السابق، ريشار قيومجيان عبر “تويتر” قائلا: “رئاسة جمهورية، حكومة موالية، أكبر تكتل نيابي، كل حصة المسيحيين في الدولة، وزارات أساسية خلال 12 سنة”.
وتابع: “نتيجة عهدكم: عزلة عربية، فقر، انهيار الليرة والاقتصاد، لا سيادة، لا بنى تحتية ولا كهرباء”.
وأضاف: “بعد 6 سنين يا ريتك عملت جردة بانجازاتكم بدل كذبة برامجكم وبخ الحقد والكراهية”.
رئاسة جمهورية
حكومة موالية
أكبر تكتل نيابي
كل حصة المسيحيين بالدولة
وزارات أساسية خلال ١٢ سنة
نتيجة عهدكم: عزلة عربية، فقر، انهيار الليرة والاقتصاد، لا سيادة، لا بنى تحتية ولا كهرباء
بعد ٦ سنين يا ريتك عملت جردة بانجازاتكم بدل كذبة برامجكم وبخ الحقد والكراهية@Gebran_Bassil
— Richard Kouyoumjian (@RKouyoumjian) March 13, 2022
تغريدة قيومجيان جاءت ردا على خطاب رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، في المؤتمر السنوي السابع للتيار.