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قيومجيان لباسيل: "يا ريتك قدمت جردة بإنجازاتكم بدل كذبة برامجكم"

13 - مارس - 2022
ريشارد قيومجيان

ريشارد قيومجيان

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غرد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في “القوات اللبنانية” الوزير السابق، ريشار قيومجيان عبر “تويتر” قائلا: “رئاسة جمهورية، حكومة موالية، أكبر تكتل نيابي، كل حصة المسيحيين في الدولة، وزارات أساسية خلال 12 سنة”.

وتابع: “نتيجة عهدكم: عزلة عربية، فقر، انهيار الليرة والاقتصاد، لا سيادة، لا بنى تحتية ولا كهرباء”.

وأضاف: “بعد 6 سنين يا ريتك عملت جردة بانجازاتكم بدل كذبة برامجكم وبخ الحقد والكراهية”.

تغريدة قيومجيان جاءت ردا على خطاب رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، في المؤتمر السنوي السابع للتيار.

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