قيومجيان لباسيل: "يا ريتك قدمت جردة بإنجازاتكم بدل كذبة برامجكم"

غرد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في “القوات اللبنانية” الوزير السابق، ريشار قيومجيان عبر “تويتر” قائلا: “رئاسة جمهورية، حكومة موالية، أكبر تكتل نيابي، كل حصة المسيحيين في الدولة، وزارات أساسية خلال 12 سنة”.

وتابع: “نتيجة عهدكم: عزلة عربية، فقر، انهيار الليرة والاقتصاد، لا سيادة، لا بنى تحتية ولا كهرباء”.

وأضاف: “بعد 6 سنين يا ريتك عملت جردة بانجازاتكم بدل كذبة برامجكم وبخ الحقد والكراهية”.

رئاسة جمهورية

حكومة موالية

أكبر تكتل نيابي

كل حصة المسيحيين بالدولة

وزارات أساسية خلال ١٢ سنة

نتيجة عهدكم: عزلة عربية، فقر، انهيار الليرة والاقتصاد، لا سيادة، لا بنى تحتية ولا كهرباء

بعد ٦ سنين يا ريتك عملت جردة بانجازاتكم بدل كذبة برامجكم وبخ الحقد والكراهية@Gebran_Bassil — Richard Kouyoumjian (@RKouyoumjian) March 13, 2022

تغريدة قيومجيان جاءت ردا على خطاب رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، في المؤتمر السنوي السابع للتيار.