قيومجيان: لبنان تحت تأثير حالة عونية مَرَضية

غرّد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في “القوات اللبنانية” الوزير السابق ريشار قيومجيان عبر حسابه على “تويتر” قائلاً: “لبنان تحت تأثير حالتين مدمرتين. الأولى حالة عونية مَرَضية يقودها اليوم مهووس سلطة كذاب وفاسد إسمه جبران باسيل يُبرر فشله أمام جمهور هزيل فتعلو النعوت زوراً ضد سمير جعجع.. حالة أعطيت فرصة السلطة مرتين وبالمرتين خربت البلد ودمرت الانسان فصارت لعنة المسيحيين وكابوس اللبنانيين.

وأضاف: “الحالة الثانية إيرانية وهي فصيل في فيلق القدس التابع للحرس الثوري. حزب الله نقيض مشروع الدولة والجمهورية إذ يسعى الى “دولة” تحقق النموذج والمشروع الايراني: مرشد محلي + حرس ثوري (مقاومة) تخضع له السلطات والمؤسسات. تفاهم الحالتين: للايرانية القرار الاستراتيجي للدولة وللعونية فتات سلطة”.