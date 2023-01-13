قيومجيان: لعقد مؤتمرات تبحث ملفات فشل بحلّها عهد عون وصهره

غرّد النائب ريشار قيومجيان عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا: “إلى ملف النازحين، أشجّع النائب جبران باسيل عقد مؤتمرات لبحث ملفات فشل بحلّها عهد الرئيس ميشال عون وصهره”.

‏ قيومجيان عدّد في تغريدته الملفات التي لم يتمكّن العهد من معالجتها: “المعتقلون في ‫سوريا، ‏الكهرباء، ‏السدود، ‏الفساد، ‏استقلالية القضاء، ‏آلية التعيينات، ‏المناقصات، ‏الهيئات الناظمة، ‏التهريب، ‏التهرب الجمركي، ‏الاستراتيجية الدفاعية، ‏السلاح، العلاقة مع الخليج”.

الى ملف النازحين، أشجع النائب #جبران_باسيل عقد مؤتمرات لبحث ملفات فشل بحلها عهد الرئيس #ميشال_عون وصهره:

المعتقلون في #سوريا

الكهرباء

السدود

الفساد

استقلالية القضاء

آلية التعيينات

المناقصات

الهيئات الناظمة

التهريب

التهرب الجمركي

الاستراتيجية الدفاعية

السلاح

العلاقة مع الخليج — Richard Kouyoumjian (@RKouyoumjian) January 13, 2023