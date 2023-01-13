قيومجيان: لعقد مؤتمرات تبحث ملفات فشل بحلّها عهد عون وصهره

غرّد النائب ريشار قيومجيان عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا: “إلى ملف النازحين، أشجّع النائب جبران باسيل عقد مؤتمرات لبحث ملفات فشل بحلّها عهد الرئيس ميشال عون وصهره”.
قيومجيان عدّد في تغريدته الملفات التي لم يتمكّن العهد من معالجتها: “المعتقلون في سوريا، الكهرباء، السدود، الفساد، استقلالية القضاء، آلية التعيينات، المناقصات، الهيئات الناظمة، التهريب، التهرب الجمركي، الاستراتيجية الدفاعية، السلاح، العلاقة مع الخليج”.
الى ملف النازحين، أشجع النائب #جبران_باسيل عقد مؤتمرات لبحث ملفات فشل بحلها عهد الرئيس #ميشال_عون وصهره:
المعتقلون في #سوريا
الكهرباء
السدود
الفساد
استقلالية القضاء
آلية التعيينات
المناقصات
الهيئات الناظمة
التهريب
التهرب الجمركي
الاستراتيجية الدفاعية
السلاح
العلاقة مع الخليج
— Richard Kouyoumjian (@RKouyoumjian) January 13, 2023