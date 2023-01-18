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قيومجيان لنصر الله: سيّان عندنا إن صُنِفتم أسيادًا في إيران أو عبيدًا لوليّها

منذ 13 دقيقة
ريشار قيومجيان

ريشار قيومجيان

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توجّه رئيس جهاز العلاقات الخارجية في “القوات اللبنانية” ريشار قيومجيان عبر حسابه على “تويتر”، إلى أمين عام “حزب الله”، قائلاً:

“نحن يا سيّد حسن، لا نتبع “أميركا” ولا غيرها. سيّان عندنا إن صُنِفتم أسيادًا في إيران أو عبيدًا لوليّها. يكفينا عزة أننا أسياد في لبنان ندافع عن سيادته ودولته وكيانه، بينما أضحيتم عصابات قتل وتهريب لخدمة مشروع ولاية مارقة ومعزولة”.

قيومجيان أضاف: “بواخر نظام يقتل خيرة بنات وأبناء شعبه مرفوضة مع الشكر”.

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