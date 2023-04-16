قيومجيان: من يختبئ خلف مفرقعات ‎"حماس" حريّ به الصمت

غرّد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في “القوات” ريشارد قيومجيان عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا: “نجدد تأكيد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع رفضنا وإدانتنا اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي في المسجد الأقصى، ومطالبتنا جامعة الدول العربية ومجلس الأمن اتخاذ المواقف والتدابير اللازمة لإحقاق الحق والتزام المعاهدات الدولية التي تحكم كيفية إدارة الأماكن المقدسة في القدس. وهذا هو موقفنا تمامًا من انتهاكات الاحتلال بالأمس أمام كنيسة القيامة واعتدائه على المصلين”.
وأضاف: “فرأفة بقضية فلسطين ودفاعًا عن مقدسات القدس، أوقفوا مزايداتكم واتهاماتكم الرخيصة. لم نسمع منكم ومن أوليائكم سوى تهديدات ووعود فارغة بتحرير القدس. من يختبئ خلف مفرقعات حماس حري به الصمت”.
وهذا هو موقفنا تماماً من انتهاكات الاحتلال بالأمس امام #كنيسة_القيامة واعتدائه على المصلين.
فرأفة بقضية فلسطين ودفاعاً عن مقدسات القدس، أوقفوا مزايداتكم واتهاماتكم الرخيصة.
لم نسمع منكم ومن أوليائكم سوى تهديدات ووعود فارغة بتحرير القدس.
من يختبئ خلف مفرقعات #حماس حري به الصمت
— Richard Kouyoumjian (@RKouyoumjian) April 16, 2023