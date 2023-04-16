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قيومجيان: من يختبئ خلف مفرقعات ‎"حماس" حريّ به الصمت

منذ 42 دقيقة
ريشارد قيومجيان

ريشارد قيومجيان

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غرّد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في “القوات” ريشارد قيومجيان عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا: “‏نجدد تأكيد رئيس حزب ‎القوات اللبنانية ‎سمير جعجع رفضنا وإدانتنا اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي في ‎المسجد الأقصى، ومطالبتنا ‎جامعة الدول العربية ومجلس الأمن اتخاذ المواقف والتدابير اللازمة لإحقاق الحق والتزام المعاهدات الدولية التي تحكم كيفية إدارة الأماكن المقدسة في ‎القدس. ‏وهذا هو موقفنا تمامًا من انتهاكات الاحتلال بالأمس أمام ‎كنيسة القيامة واعتدائه على المصلين”.

وأضاف: “فرأفة بقضية فلسطين ودفاعًا عن مقدسات القدس، أوقفوا مزايداتكم واتهاماتكم الرخيصة. لم نسمع منكم ومن أوليائكم سوى تهديدات ووعود فارغة بتحرير القدس. من يختبئ خلف مفرقعات ‎حماس حري به الصمت”.

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