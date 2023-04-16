قيومجيان: من يختبئ خلف مفرقعات ‎"حماس" حريّ به الصمت

غرّد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في “القوات” ريشارد قيومجيان عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا: “‏نجدد تأكيد رئيس حزب ‎القوات اللبنانية ‎سمير جعجع رفضنا وإدانتنا اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي في ‎المسجد الأقصى، ومطالبتنا ‎جامعة الدول العربية ومجلس الأمن اتخاذ المواقف والتدابير اللازمة لإحقاق الحق والتزام المعاهدات الدولية التي تحكم كيفية إدارة الأماكن المقدسة في ‎القدس. ‏وهذا هو موقفنا تمامًا من انتهاكات الاحتلال بالأمس أمام ‎كنيسة القيامة واعتدائه على المصلين”.

وأضاف: “فرأفة بقضية فلسطين ودفاعًا عن مقدسات القدس، أوقفوا مزايداتكم واتهاماتكم الرخيصة. لم نسمع منكم ومن أوليائكم سوى تهديدات ووعود فارغة بتحرير القدس. من يختبئ خلف مفرقعات ‎حماس حري به الصمت”.

وهذا هو موقفنا تماماً من انتهاكات الاحتلال بالأمس امام #كنيسة_القيامة واعتدائه على المصلين.

فرأفة بقضية فلسطين ودفاعاً عن مقدسات القدس، أوقفوا مزايداتكم واتهاماتكم الرخيصة.

لم نسمع منكم ومن أوليائكم سوى تهديدات ووعود فارغة بتحرير القدس.

من يختبئ خلف مفرقعات #حماس حري به الصمت — Richard Kouyoumjian (@RKouyoumjian) April 16, 2023