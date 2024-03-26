قيوميجيان: ينتقمون من رميش لأنها تنتمي الى ثقافة الحياة

كتب رئيس جهاز العلاقات الخارجية في “القوات اللبنانية” ريشار قيوميجيان على منصة “اكس”:

“ينتقمون من رميش لأنها تنتمي الى ثقافة الحياة والمحبة… وسيادة الدولة والقانون.

ما يزعجهم أكثر أن كل أهل الجنوب ينتمون أيضاً في العمق الى هذه الثقافة وهم مرغمون اليوم، عن حق أو عن باطل، للإقرار بعبثية الموت وولاية الميليشيا… وحرب ليست حربهم”.

هذا اطلق عناصر من “حزب الله” أربعة صواريخ من داخل احياء بلدة رميش، ما تسبب بخلافات ومطاردات بين الاهالي وعناصر الحزب، وسرعان ما ردت القوات الاسرائيلية على مصدر الصواريخ، وسقطت قذائف قريبة جدا من منازل البلدة ونجا بعض المزارعين. وعلى خلفية التطورات، ناشد الاهالي مجددا المعنيين ابعاد الصوراريخ عن البلدة.