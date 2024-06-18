كاتس يهدد: سنُدمّر حزب الله ولبنان في حال نشوب حرب شاملة

هدد وزير الخارجية الإسرائيليّة يسرائيل كاتس، حزب الله، ولبنان، في حال نشوب حرب شاملة، وأشار إلى ما وصفه الاقتراب جدا من لحظة اتّخاذ القرار.

وقال وزير الخارجية الإسرائيليّة يسرائيل كاتس “نقترب جدّاً من لحظة إتّخاذ القرار بشأن تغيير قواعد اللعبة ضدّ “حزب الله” ولبنان”.

وأضاف كاتس: “في حال نشوب حرب شاملة، سنُدمّر “حزب الله”، وسيتعرّض لبنان إلى ضربة قاصمة”.

وقال يسرائيل كاتس: “حسن نصرالله يتفاخر اليوم بأنه صوّر موانئ حيفا التي تُديرها شركات عالمية عملاقة، ويُهدّد باستهدافها”.

يذكر أن إسرائيل كانت هددت بشن عملية عسكرية على جبهتها الشمالية، زاعمة أنها تريد استعادة الهدوء على الحدود مع لبنان حتى يتمكن آلاف الإسرائيليين من العودة إلى المنطقة من دون خوف من الهجمات الصاروخية.

فيما استمر التصعيد واتسعت دائرة الاستهداف الإسرائيلية حتى تجاوزت شمال نهر الليطاني بضعة كيلومترات.

ومنذ تفجر الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس يوم السابع من أكتوبر الفائت، شهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية قصفاً متبادلاً بشكل شبه يومي بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى سقوط العشرات.

في المقابل، أحصى الجانب الإسرائيلي مقتل عسكريين ومدنيين بنيران مصدرها جنوب لبنان.

ومنذ أسابيع تشن إسرائيل غارات جوية أكثر عمقاً داخل الأراضي اللبنانية، مستهدفة مواقع لحزب الله، ما زاد المخاوف المحلية والدولية مؤخراً من اندلاع حرب مفتوحة. كما نفذت عدة ضربات على سيارات في الجنوب، ضمن خطة لاغتيال قيادات في حزب الله وحماس على السواء.