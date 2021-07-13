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كارثة صحية في صيدا: توقف العمل في معمل إنتاج أوكسيجين

13 - يوليو - 2021

أوكسيجين

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توقف العمل في معمل “زهرة” لإنتاج الأوكسجين وتعبئته، وهو المعمل الوحيد في الجنوب والثاني في لبنان الذي يمد المستشفيات والمؤسسات الصحية واجهزة التنفس لمرضى كورونا بالاوكسجين، بسبب انقطاع الكهرباء ونفاد المازوت.

وافادت ادارة المعمل انه “ابتداء من ظهر اليوم نفدت خزانات مولدات المعمل من المازوت، وبالتالي لم يعد هناك اي قدرة لدينا على الاستمرار في تشغيله من دون كهرباء ومازوت، علما ان مخزون المعمل من الأوكسجين استنفد كاملا خلال الأسبوعين الأخيرين بسبب ازمة الكهرباء والمولدات التي زادت الطلب عليه، وخصوصا لدى القطاع الاستشفائي ومرضى كورونا الذين كانوا يتزودونه عبر آلات تعمل على الكهرباء، واضطروا الى الاستعاضة عنها بتزوده يدويا مباشرة من قوارير الأوكسجين”، لافتين الى ان “هذه الأزمة باتت تنذر بكارثة صحية اذا لم يتم توفير الكهرباء او المازوت للمولدات لتشغيل المعمل”.

وفي سياق متصل، أقدم منذ قليل عددا من أصحاب المصالح والمؤسّسات التجارية وأصحاب المطاعم في صيدا شارع رياض الصلح عند البوابة الفوقا وعدداً من الشوارع في المدينة بالإطارات المشتعلة، كما عمد عدد من المواطنين الغاضبين قي وقت سابق إلى قطع الطريق قبالة شركة الكهرباء بمستوعبات النفايات احتجاجاً على الانقطاع الدائم للتيار الكهربائي.

وكان أصحاب المولدات في صيدا قد حذّروا من فقدان مادة المازوت وعدم تمكّنهم من تشغيل مولّداتهم في ظلّ الانقطاع التام للكهرباء مع ما يترتب ذلك من ضرر على مصالحهم ومصالح المواطنين.

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