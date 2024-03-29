كارثة مخفية.. طرابلس بلا دفاع مدني ولا جهاز إطفاء!

زار رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي شادي السيد، مركز الدفاع المدني في حرم محطة سكة حديد طرابلس، وتوقف عند “المشكلة المزمنة والمستجدة في آن والتي يعاني منها رجال الدفاع المدني في مركز طرابلس وفي مختلف المناطق”، لافتًا إلى أنّ “المتطوعين المثبتين لم يحصلوا على أي رواتب منذ إقرار تثبيتهم وهذا أمر مستغرب”، مذكرًا بأن “واقعهم العملاني وواقعهم المعيشي مؤسف ومحزن جدًا بخاصة أن بعضهم قد أصيب نتيجة عمله في حالات الطوارئ بإصابات بالغة وعاهات جسدية الأمر الذي يستدعي الاهتمام أيضًا”.

وأضاف: “لا بد من تلبية هؤلاء المسعفين والمتطوعين المثبتين في أسرع وقت وإنجاز المعاملات المالية بسرعة، والتي تمكنهم من الحصول على الأموال التي أقرت لهم أصولًا بعد نضال طويل وبعد أخذ ورد استمر لسنوات”.

وشدد على “ضرورة مسارعة وزير الداخلية ومدير عام الدفاع المدني، لاتخاذ الإجراءات الضاغطة في هذا المجال على الوزارات لتوفير الأموال اللازمة لدعم مراكز الدفاع المدني في مختلف المناطق ولإيصال الرواتب المستحقة لصالح هؤلاء المسعفين”.

وختم: “نلاحظ بأسف أن مدينة طرابلس أصبحت في هذا الوقت بلا جهاز إطفاء في اتحاد بلديات الفيحاء وأيضًا بلا مركز للدفاع المدني يقدر على تلبية احتياجات المدينة والجوار وهذا أمر يستدعي المسارعة إلى معالجته فورًا على المستويين، مستوى مطالب ومستحقات موظفي وعمال اتحاد بلديات الفيحاء، وعلى مستوى المتطوعين المثبتين في جهاز الدفاع المدني”.