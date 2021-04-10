كارلوس غصن يخضع لاستجواب قضائي لبناني ــ فرنسي أواخر أيار

بدأت التحضيرات القضائية لعقد جلسة استجواب لبنانية ــ فرنسية مشتركة، سيخضع لها الرئيس التنفيذي السابق لشركتي “نيسان” و”رينو” العملاقتين، رجل الأعمال اللبناني كارلوس غصن، داخل قاعة محكمة التمييز في قصر العدل في بيروت في النصف الثاني من شهر أيار المقبل في أكثر من قضية.

وعلم “صوت بيروت انترناشونال”، أن وفداً دبلوماسياً فرنسياً برئاسة قنصل فرنسا في لبنان، زار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في مكتبه في قصر العدل، واجتمع به مطوّلاً بحضور المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، وأبلغه أن الوفد القضائي ــ الأمني الفرنسي سيصل الى بيروت في 17 أيار المقبل، لاستجواب رجل الأعمال كارلوس غصن في القضية التي يلاحقه فيها القضاء الياباني، وقضية أخرى منفصلة قيد التحقيق أمام القضاء الفرنسي.

وطلب الوفد الفرنسي، وفق تأكيد المصدر القضائي اللبناني “تحديد موعد لجلسة استجواب غصن في غضون أسبوع من تاريخ وصول الوفد القضائي إلى لبنان، وقد عبّر عويدات للوفد الدبلوماسي عن استعداد القضاء اللبناني للتعاون مع فرنسا في هذا الشأن ولن يتأخر بتحديد موعد الاستجواب وابلاغه إياه”.