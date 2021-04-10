الأثنين 10 محرم 1444 ﻫ - 8 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كارلوس غصن يخضع لاستجواب قضائي لبناني ــ فرنسي أواخر أيار

10 - أبريل - 2021
كارلوس غصن

كارلوس غصن

A A A
طباعة المقال

بدأت التحضيرات القضائية لعقد جلسة استجواب لبنانية ــ فرنسية مشتركة، سيخضع لها الرئيس التنفيذي السابق لشركتي “نيسان” و”رينو” العملاقتين، رجل الأعمال اللبناني كارلوس غصن، داخل قاعة محكمة التمييز في قصر العدل في بيروت في النصف الثاني من شهر أيار المقبل في أكثر من قضية.

وعلم “صوت بيروت انترناشونال”، أن وفداً دبلوماسياً فرنسياً برئاسة قنصل فرنسا في لبنان، زار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في مكتبه في قصر العدل، واجتمع به مطوّلاً بحضور المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، وأبلغه أن الوفد القضائي ــ الأمني الفرنسي سيصل الى بيروت في 17 أيار المقبل، لاستجواب رجل الأعمال كارلوس غصن في القضية التي يلاحقه فيها القضاء الياباني، وقضية أخرى منفصلة قيد التحقيق أمام القضاء الفرنسي.
وطلب الوفد الفرنسي، وفق تأكيد المصدر القضائي اللبناني “تحديد موعد لجلسة استجواب غصن في غضون أسبوع من تاريخ وصول الوفد القضائي إلى لبنان، وقد عبّر عويدات للوفد الدبلوماسي عن استعداد القضاء اللبناني للتعاون مع فرنسا في هذا الشأن ولن يتأخر بتحديد موعد الاستجواب وابلاغه إياه”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

المزيد من أخبار لبنان

وزير العمل ​مصطفى بيرم​
بيرم ترأس اجتماعا للجنة المؤشر.. اليكم التفاصيل
حزب الله من ميليشيات إيران التي شكلها سليماني
"الحزب" بين مصيبتين
النواب ملحم خلف، نجاة عون، مارك ضو،
نجاة عون: ما هي خطة مجلس الوزراء لإخماد النيران؟

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
بيان عن الأوضاع المستجدّة في شركة طيران الشرق الأوسط
الدولار والليرة اللبنانية
مستوى جديد.. دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه أمام الليرة اللبنانية!
وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
موكب مولوي يتعرض لحادث سير... إليكم التفاصيل