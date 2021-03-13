كارنيغي: بهاء الحريري تبنى موقفاً نقدياً تجاه شقيقه وتنازلاته لـ”حزب الله”

كتب مهند حاج علي في “كارنيغي”: منذ استقالة الحكومة اللبنانية في 10 آب (أغسطس) من العام الماضي في أعقاب الانفجار المدمر في مرفأ بيروت ، تنتقل الطبقة السياسية اللبنانية من مأزق إلى آخر. تفاقمت آلام البلاد حيث سقط غالبية السكان تحت خط الفقر. انهارت قيمة الليرة اللبنانية ، بحيث أصبح الدولار يعادل الآن أكثر من 10000 ليرة لبنانية ، في حين أن سعر الصرف الرسمي لا يزال عند 1.00 دولار بما يعادل 1500 ليرة لبنانية.

كما جاء في المقال الذي ترجمه “صوت بيروت انترناشونال” في الأشهر السبعة الماضية ، كانت هناك أسباب متعددة لتأخر الطبقة السياسية في تشكيل الحكومة. وشمل ذلك الخلاف منح الحزبين الشيعيين ، حزب الله وحركة أمل ، حقيبة المالية ، وإصرار الرئيس ميشال عون على الاحتفاظ بالثلث المعطل في أي حكومة جديدة ، ورفض رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري تسليم وزارتي الداخلية والعدل لعون وصهره جبران باسيل.

ومع ذلك ، فإن هذه الأعذار أصبحت أقل إقناعاً. إنّ القوى الثلاث الرئيسية في عملية تشكيل الحكومة – تيار المستقبل برئاسة الحريري والأحزاب الشيعية والتيار الوطني الحر بقيادة عون وباسيل – مترددة في تشكيل الحكومة ،ولكلٍ أسبابه الخاصة. وتختلف هذه الأسباب بين قراءتهم للواقع الجيوسياسي الإقليمي إلى مصلحتهم الذاتية وطموحاتهم السياسية. فجميعهم مشاركون في هذا المشهد المثير للسخرية.

وكان الحريري قد قال أنه يود تشكيل حكومة لتنفيذ المبادرة الفرنسية التي طرحها الرئيس إيمانويل ماكرون في بيروت في سبتمبر الماضي. وتدعو الخطة إلى تشكيل “حكومة عاملة” يمكنها تنفيذ الإصلاحات ، والتي بدورها ستطلق العنان للمساعدات الخارجية للبنان. ومع ذلك ، فإن حزب الله ليس حريصًا على تشكيل حكومة بموجب الخطة الفرنسية ، لأن راعيه إيران يفضل التعامل مباشرة مع الولايات المتحدة في موضوع لبنان ، وليس مع باريس. لكنّ حزب الله ، لم يسع إلى كسر الجمود في عملية تشكيل الحكومة في محاولته التوفيق مع طهران.

لا يزال كل من إيران وحزب الله حذرين أيضًا من تأثير التحولات الإقليمية بعد الاتفاقيات الإبراهيمية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين ، وكذلك من طبيعة التسوية النهائية في سوريا. سهلت علاقات روسيا مع إسرائيل ضربات جوية إسرائيلية منسقة على إيران وحلفائها في سوريا. في الوقت نفسه ، استغلت موسكو علاقاتها مع دول خليجية معينة ، مثل الإمارات والبحرين ، لتحسين علاقاتها مع النظام في دمشق. قلق إيران الأساسي الآن، أو خوفها ، هو أن يتم التضحية بوجودها في سوريا على مذبح مساعدات إعادة الإعمار العربية للبلاد، وتطبيع العلاقات بين دول الخليج ودمشق ، والتي قد تمتد افتراضيًا إلى إسرائيل. لذلك ، فإن احتجاز لبنان كرهينة يزيد من النفوذ الإيراني لدى الولايات المتحدة ، وإلى حد ما مع فرنسا. فمن خلال الحفاظ على حالة عدم اليقين في لبنان ، يشير حزب الله إلى أن إيران هي المسؤولة عن مصير لبنان، لا أحد غيرها.

كما أن عون لا يريد حكومة جديدة يتم تشكيلها وفق الشروط التي وضعها سعد الحريري. بدلاً من ذلك، يريد أن يكون لديه نفوذ كافٍ لتأمين رئاسة باسيل بعد انتهاء ولايته في العام 2022. سعى الرئيس وباسيل إلى استخدام حق النقض (الفيتو) لأي حكومة جديدة ، لتقوية موقف باسيل في الرئاسة. تم إسقاط هذا المطلب، نظرًا لموجة معارضة من جميع الأطياف السياسية. ومع ذلك، فإن هذا جعل عون أقل حماساً تجاه أي حكومة اليوم.

في الوقت نفسه ، إنّ تحالف عون مع حزب الله ليس قوياً بما يكفي لتأمين دعم الحزب لطموحات باسيل الرئاسية. وهذا ما جعل الرئيس أكثر قلقاً بشأن مستقبل صهره السياسي وبشأن إرثه المتحلل ، وهذا سبب عدم ارتياحه لحكومة لا تخضع لشروطه.

بالإضافة الى ذلك هنالك مشكلة أساسية أخرى لعون وباسيل وهي الحفاظ على وزارة الطاقة. فقد يكون لذلك آثار سياسية إن لم يحصلوا على الحقيبة للمرة الأولى منذ أكثر من عقد . من شأن أي إصلاحات في قطاع الطاقة تحت قيادة وزير غير عوني أن تسلط الضوء على مسؤولية باسيل عن وضع الكهرباء الكارثي في لبنان.

لا تختلف حسابات سعد الحريري كثيراً عن حسابات عون. فقد عاد بهاء شقيق سعد ، الذي لم يشارك في السياسة اللبنانية ، في عام 2017 ، وكان يبني قاعدته ببطء ليضمن النفوذ الإعلامي. لقد تبنى موقفاً نقدياً تجاه أخيه وتنازلاته لحزب الله ، على الرغم من دور الحزب الواضح في اغتيال والدهم رفيق عام 2005. فشلت محاولة سعد لإعادة بناء علاقاته مع السعودية وتحسين وضعه المالي. بشكل أساسي، إن تنازل لـ”حزب الله” وعون عن وزارات المالية والداخلية والعدل ، فسيواجه معارضة سعودية قد تزيد من نفوذ أخيه.

بالإضافة إلى كل هذه الأسباب ، لا تبدو الطبقة السياسية ، بشكل عام ، حريصة على تشكيل حكومة ، لأنها ستحتاج إلى تنفيذ إصلاحات مؤلمة من أجل تحرير المساعدات الخارجية. فيفضل قادة البلاد خطة إنقاذ في سياق تحول في السياسة الإقليمية أو الدولية ، لأن الإصلاحات المطلوبة اليوم تتطلب منهم التخلي عن شبكات النفوذ والمحسوبية في النظام.

وعلى نفس المنوال ، من شأن حكومة توافقية أن تعيد إحياء سيناريو انتفاضة 17 تشرين الأول ، أي أن الطبقة السياسية بأكملها مسؤولة عن الوضع الكارثي في لبنان. لذلك ، فإن التأخير في تشكيل الحكومة هو نتيجة خيار جماعي ، ولعبة إلقاء اللوم على الآخر هي مجرد مسرحية توافقية. في نهاية المطاف، من الأفضل أن تتحمل حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة حسان دياب نتائج الخطوة المثيرة للجدل وهي رفع الدعم المتبقي عن السلع الحيوية. عندها فقط ستتدخل الحكومة الجديدة بدور المنقذ، ويفضل أن يكون ذلك في سياق نوع من التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. ترى الطبقة السياسية أنّ التسويف هو السياسة الأنسب لخدمة مصالحها ومصالح رعاتها في الخارج.