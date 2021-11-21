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كارول ابي كرم: الصناعة المحلية تؤمن الادوية المزمنة الاساسية وشريحة واسعة من الادوية المستعصية

منذ 8 دقائق

كارول ابي كرم

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كشفت رئيسة نقابة مصانع الأدوية في لبنان كارول ابي كرم ان الصناعة المحلية تؤمن الادوية المزمنة الاساسية وتغطي اكثر 20 شريحة من الادوية الاكثر استعمالا في لبنان و شريحة واسعة من الادوية المستعصية .

وتابعت في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “خطة ترشيد الدعم التي وضعت في الجرور منذ سنتين حتّى اليوم سحبها اليوم منه د. ابيض من اجل تأمين الدواء للمواطن وكان لا بدّ من الاجراءات التي حصلت”.

وشددت على وجود بدائل للدعم، قائلة: “الرعاية الصحية بديل والصناعة اللبنانية بديل.. اذ نحن لدينا الادوية الاساسية وادوية متطورة للسكري والضغط والكوليستيرول واسعارها اقل 60 % و40% من الbrand والكميات الكافية لحاجة السوق المحلي “.
وتابعت: “لدينا كل الطاقات الانتاجية وفريق العمل المتخصّص الذي نريد ان نحافظ عليه في لبنان”.

وكشفت: “نعمل على زيادة طاقتنا الانتاجية وانواع الادوية التي ننتجها وكلّ ذلك مرتبط بافراج مصرف لبنان عن فواتيرنا بطريقة سريعة وفورية”.

وطالبت بوقف تسجيل اي دواء يوجد منه في لبنان0
واعتبرت ان الاردن تمكنت من التحكم بالفاتورة الدوائية بسبب اعطاء اولوية مطلقة للصناعة الدوائية المحلية0

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