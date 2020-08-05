كاريتاس: نحن في جهوزية تامة لتأمين الغذاء والادوية والثياب ومرافقة العائلات المتضررة

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اعلنت رابطة كاريتاس لبنان في بيان انها ” تضع نفسها في جهوزية تامة بكل أقسامها وأقاليمها وتُطلق النداء لتأمين: الغذاء، الادوية، الثياب، مرافقة العائلات”، مشيرة الى ان ” شبيبة كاريتاس ستكون متأهبة وتقوم بجولة على المنازل المتضررة للمساعدة وإجلاء العائلات” .

وقالت :”لحظة إهمال في بيروت تركت وراءها مئات الشهداء، آلاف الجرحى، مئات المفقودين، آلاف العائلات المهجرّة من بيوتها… رغم كل الحروب التي مرّت على لبنان، للمرة الأولى تكون المأساة بهذا الحجم. وهذا أتى خلال الازمة الاقتصادية الحادة التي يعيشها الشعب اللبناني بكل أطيافه، إضافة إلى تفشي وباء كورونا وتأثيره على نمط الحياة الاجتماعية”.

واطلقت النداء طالبة الدعم والمساعدة من كل الجهات العالمية والوطنية على كل الأصعدة.