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نقيب أصحاب مزارع الأزهار والشتول: عيد الأم هو المناسبة التي لا يمرّ عام من دون أن يكون العمل في خلالها ناشطاً

منذ 9 دقائق
آخر تحديث: 21 - مارس - 2024 10:18 صباحًا
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أكّد نقيب أصحاب مزارع الأزهار والشتول إلياس كامل، أن “الفارق كبير بين أسعار الورود المستوردة وأسعار الورود المحلية نظراً إلى كلفة الشحن والجمارك المرتفعة”، لافتاً إلى أن: “هناك إنتاجاً كبيراً على الصعيد المحلّي هذا العام، والقطاع أدخل مبالغ جيّدة إلى الاقتصاد اللبناني”.

وأوضح في حديث إلى “صوت كل لبنان”، أن “هناك فوارق في الأسعار بين المحال والمشاتل، لأن البضائع لا تصل من المزارع مباشرةً إلى أصحاب المحال، إنما تصل إلى التاجر الذي بدوره يبيعها إلى صاحب المحل، أي أن هناك أعباء إضافية عدا عن كلفة الإيجارات والتكاليف التشغيلية، لذلك الأسعار تكون مضاعفة في المحال”.

وأشار كامل إلى أن عيد الأم هو المناسبة التي لا يمرّ عام من دون أن يكون العمل في خلالها ناشطاً مهما كانت الظروف.

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