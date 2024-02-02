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كاميرون: التفاوض وحده يحلّ الخلافات الحدودية تحت سقف القرار 1701

منذ 11 دقيقة
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير خارجية بريطانيا دايفيد كاميرون

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير خارجية بريطانيا دايفيد كاميرون (رويترز)

"نداء الوطن"
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أفادت مصادر من التقاهم وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون في بيروت لـ”نداء الوطن”، أنه أبدى استعداد بريطانيا للمساهمة الفاعلة في تعزيز انتشار الجيش في الجنوب تطبيقاً للقرار 1701، خصوصاً على صعيد التجهيز والتقنيات اللوجستية حتى يستطيع القيام بالمهمات المنوطة به إلى جانب “اليونيفيل”، وأن تبسط الشرعية اللبنانية وحدها سلطتها في منطقة عمل القوات الدولية.

ونبّه كاميرون إلى وجوب أن لا ينتظر لبنان وقف إطلاق النار في غزة لأنّ مسار الأمور يذهب في هذا الاتجاه، وبالتالي على لبنان ان ينظر إلى مصالحه الوطنية، وألا يكون أي حل على حساب استقراره.

وقال بصريح العبارة: “عليكم وقف النار في الجنوب اليوم قبل الغد تجنباً لتداعيات قد تكون خطرة جداً، لأنه ليس مضموناً لاحقاً إذا توقفت الحرب في غزة أن يوقف الإسرائيلي عملياته العسكرية في لبنان”.

ورأى كاميرون أنّ التفاوض وحده يحلّ ما تبقى من خلافات حدودية بين لبنان وإسرائيل تحت سقف القرار1701، وأنّ بلاده تدعم مساعي آموس هوكستين في هذا الاتجاه.

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