ديفيد كاميرون يتصل بميقاتي ويبحث معه سبل تخفيف حدة التوتر جنوب لبنان

تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالا من وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون جرى خلاله البحث في العلاقات بين البلدين والوضع في لبنان والمنطقة.

وفي خلال الاتصال أبدى كاميرون استعداد بلاده للقيام باي اتصالات ومساعي لتخفيف حدة التوتر جنوب لبنان وتثبيت الهدوء والامن والاستقرار.

من ناحية أخرى، رد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي على تحذيرات أمين عام حزب الله لقبرص، قائلاً إن “أي تهديد لدولنا الأعضاء هو تهديد للاتحاد الأوروبي”.

أما فيما يتعلق بالتصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، فأكد أن “الاتحاد يتابع عن كثب الوضع في منطقة الحدود بين لبنان وإسرائيل حيث يمثل مصدر قلق مستمر”، لافتاً إلى أن “الاتحاد قد عبر عن ذلك في أكثر من مناسبة وحذر من خطر المواجهة”.

وأضاف أنه “بموجب مقتضيات قرار مجلس الأمن 1701، فإن الاتحاد الأوروبي يلح على الأطراف كافة أن تبذل ما في وسعها من أجل خفض التصعيد أو اتخاذ الخطوات اللازمة التي تقود إلى خفض التصعيد، من أجل تفادي المزيد من التوتر والدخول في مفاوضات هادفة”.

كما أردف أنه “في هذا الإطار، يرحب الاتحاد الأوروبي بالجهود الدبلوماسية التي يبذلها الشركاء الدوليون، خاصة فرنسا والولايات المتحدة، من أجل خفض التصعيد”.

إلى ذلك شدد على أن “الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم لبنان والشعب اللبناني وقد أكد ذلك في العديد من المناسبات، وآخرها خلال زيارة المفوضية الأوروبية، بتوصية من القمة الأوروبية”.

وقال إن “الدول الأعضاء أكدت على أعلى مستوى التزامها بدعم لبنان والشعب اللبناني”.

كما أوضح أن “دعم الجيش اللبناني جزء من خطة الدعم الشاملة حيث يضطلع بدور هام للغاية، إلى جانب مهمة قوات اليونيفيل، من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار في جنوب لبنان”، مبيناً أن “إجراءات الدعم الملموس تخضع للبحث بين دول الاتحاد”.