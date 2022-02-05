كانت متوجهة الى دولة عربية... احباط عملية تهريب "كبتاغون" في علب شوكولا

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“في إطار مكافحة عمليات تهريب المخدّرات التّي يقوم بها مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائية، توافرت معلومات عن قيام مجموعة من الأشخاص بالتخطيط لعملية تهريب كميّة كبيرة من الحبوب المخدّرة “كبتاغون” إلى إحدى الدول العربية، مخبأة ومموّهة داخل طرد بريدي يحتوي على عُلَبٍ لقطعٍ من الشوكولا.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمّ تحديد مكان وجود الطرد لدى إحدى شركات البريد، حيث تم ضبطه. وبتفتيشه، عُثِرَ بداخله على /27/ كلغ من مادة الكبتاغون المخدّرة، أي بما يوازي /150،000/ حبّة تمّ طحنها وتوضيبها في أكياسٍ صغيرة، وتغليفها بمادّة الشوكولا، ووضعها في علب مخصّصة للحلويات.

من خلال التنسيق بين عناصر المكتب والمجموعة الخاصة، تمّ توقيف متورّطة في هذه العملية، وتُدعى:

ح. ط. (من مواليد عام 1995، لبنانية)

ضُبط بحوزتها بطاقة هوية مزوّرة تستخدمها في عمليات التهريب، إضافةً إلى كميّة من حبوب “الكبتاغون”.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين”.

بدوره أشار وزير الدّاخليّة والبلديّات ​بسام مولوي​، تعليقًا على إحباط عمليّة تهريب مخدّرات من قِبل مكتب مكافحة المخدّرات المركزي، إلى “إحباط جديد لمحاولة تهريب ​حبوب الكبتاغون​ مخبّأة ومموّهة داخل طرد بريدي، يحتوي على قطع من الشوكولا، إلى دولة ​الكويت​ الشّقيقة”.

وأكّد، في تصريح على مواقع التّواصل الاجتماعي، “أنّنا في ​وزارة الداخلية والبلديات​ و​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، بالمرصاد لكلّ محاولة لتصدير الشرّ والأذى إلى أشقّائنا في ​دول الخليج​ العربي”.

وكانت قد أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، في وقت سابق اليوم، أنّ “في إطار مكافحة عمليّات تهريب المخدّرات التّي يقوم بها مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائية، توافرت معلومات عن قيام مجموعة من الأشخاص بالتّخطيط لعمليّة تهريب كميّة كبيرة من الحبوب المخدّرة “كبتاغون” إلى إحدى الدّول العربيّة، مخبّأة ومموّهة داخل طرد بريدي يحتوي على عُلَبٍ لقطعٍ من الشوكولا”.

وأوضحت أنّ “بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، تمّ تحديد مكان وجود الطّرد لدى إحدى شركات البريد، حيث تمّ ضبطه. وبتفتيشه، عُثِرَ بداخله على 27 كلغ من مادّة الكبتاغون المخدّرة، أي بما يوازي 150,000 حبّة تمّ طحنها وتوضيبها في أكياسٍ صغيرة، وتغليفها بمادّة الشوكولا، ووضعها في علب مخصّصة للحلويات”، لافتةً إلى أنّ “من خلال التّنسيق بين عناصر المكتب والمجموعة الخاصّة، تمّ توقيف متورّطة في هذه العمليّة، وتُدعى: “ح. ط.” (من مواليد عام 1995، لبنانية). ضُبطت بحوزتها بطاقة هويّة مزوّرة تستخدمها في عمليّات التهريب، إضافةً إلى كميّة من حبوب “الكبتاغون”.